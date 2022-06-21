Вице-канцлер ФРГ Хабек допустил ухудшение экономической ситуации в стране

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Вице-канцлер ФРГ, министр экономики и климата Роберт Хабек допустил, что экономическая ситуация в стране на фоне изменений в энергетическом секторе может стать «хуже, чем в пандемию COVID-19».
Вице-канцлер ФРГ Хабек допустил ухудшение экономической ситуации в стране
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Об этом он сказал на ежегодном съезде ассоциации германской промышленности BDI, передаёт РИА Новости.

Вице-канцлер заявил об «амбициозном плане», предусматривающем возвращение угольных ТЭЦ в случае энергетического кризиса. При этом он отметил, что, «конечно, нет никаких гарантий, что он состоится». 

Также Хабек заявил, что газохранилища заполнены почти на 60%. По его словам, если у ФРГ зимой будут наполовину наполнены хранилища, а «газовый кран будет перекрыт», то в этом случае речь будет идти о тяжёлом экономическом кризисе, который затронет Германию.

Ранее министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен заявил, что без дополнительных мер нельзя гарантировать, что нидерландские и европейские газохранилища удастся заполнить к зиме.

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