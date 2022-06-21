Премьера Грузии пригласили на саммит НАТО для разработки новой концепции безопасности

Генсек НАТО Йенс Столтенберг направил премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили приглашение на саммит альянса, чтобы обсудить разработку новой стратегической концепции безопасности.

«Я приглашаю вас на саммит НАТО... На мадридском саммите союзники согласуют новую стратегическую концепцию, которая определит ключевые принципы и задачи альянса для его подготовки к более опасному и непрогнозируемому миру», — говорится в тексте письма, опубликованного пресс-службой правительства Грузии.

Отмечается, что в документе будет отражена новая политика альянса в отношении России.

В саммите примут участие лидеры Австралии, Новой Зеландии, Финляндии, Швеции, Южной Кореи и Японии. Также в Мадрид приглашены глава Евросовета Шарль Мишель и руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Генсек НАТО ранее заявил, что члены альянса намерены назвать Россию «угрозой безопасности».

Столтенберг добавил, что на предстоящем саммите также будет обсуждаться вопрос о Китае, укрепление которого представляет вызов для Североатлантического альянса.