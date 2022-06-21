Премьера Грузии пригласили на саммит НАТО для разработки новой концепции безопасности
- AFP
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«Я приглашаю вас на саммит НАТО... На мадридском саммите союзники согласуют новую стратегическую концепцию, которая определит ключевые принципы и задачи альянса для его подготовки к более опасному и непрогнозируемому миру», — говорится в тексте письма, опубликованного пресс-службой правительства Грузии.
Отмечается, что в документе будет отражена новая политика альянса в отношении России.
В саммите примут участие лидеры Австралии, Новой Зеландии, Финляндии, Швеции, Южной Кореи и Японии. Также в Мадрид приглашены глава Евросовета Шарль Мишель и руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Генсек НАТО ранее заявил, что члены альянса намерены назвать Россию «угрозой безопасности».
Столтенберг добавил, что на предстоящем саммите также будет обсуждаться вопрос о Китае, укрепление которого представляет вызов для Североатлантического альянса.