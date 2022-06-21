Песков заявил о юридическом казусе в ситуации с референдумом в Южной Осетии

Сформулированный властями Южной Осетии вопрос об «объединении» с Россией является юридическим казусом, в котором ещё предстоит разобраться. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы же говорили, что там постановка вопроса «об объединении» — вот так было сформулировано. Здесь некий юридический казус. Поэтому, наверное, нужно разбираться в этом направлении. То есть не может же Россия с кем-то объединиться», — заявил он на брифинге.

Песков добавил, что в данной ситуации коллеги из Южной Осетии «должны сами определиться и разобраться».

В конце мая президент Южной Осетии Алан Гаглоев постановил провести консультации с российской стороной по вопросам, связанным с дальнейшей интеграцией республики и Российской Федерации.

Также до завершения консультаций он приостановил действие указа о референдуме в стране по вопросу интеграции с Россией.