Канцлер ФРГ Шольц ответил на критику за медленные поставки вооружения Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц ответил на критику за медленные поставки вооружения Украине.

«Многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности. А некоторые недооценивают сложность вопроса. Если мы поставляем самые современные системы вооружения, такие как самоходные гаубицы или комплексные зенитные комплексы, солдаты тоже должны быть хорошо обучены, иначе это оружие будет малоэффективным», — заявил он в интервью газете Münchner Merkur.

По его словам, тот, кто думает, будто военное оборудование можно купить, как автомобили в дилерских центрах, сильно ошибается.

«Я осознаю, что должен терпеть критику. Но я не позволю отговорить себя вести уравновешенный курс», — сказал канцлер.

Ранее Шольц объявил о намерении Берлина расширить военную помощь Киеву.