Мишустин заявил о необходимости наращивать темпы импортозамещения в странах ЕАЭС

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Страны — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны наращивать темпы импортозамещения и снизить зависимость от зарубежной продукции. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин заявил о необходимости наращивать темпы импортозамещения в странах ЕАЭС
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Астахов

Он призвал наращивать кооперацию в сфере импортозамещения. 

«Речь идёт о приоритетных высокотехнологичных отраслях промышленности. Мы должны снизить зависимость от зарубежных поставок, запустить собственные совместные инновационные проекты по разработке и выпуску востребованной продукции», — приводит ТАСС заявление Мишустина на заседании Евразийского межправсовета.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия находится в нелёгкой ситуации, но это подталкивает страну к поиску новых путей взаимодействия с дружественными странами — нет худа без добра.

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