Мишустин заявил о необходимости наращивать темпы импортозамещения в странах ЕАЭС
- РИА Новости
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Он призвал наращивать кооперацию в сфере импортозамещения.
«Речь идёт о приоритетных высокотехнологичных отраслях промышленности. Мы должны снизить зависимость от зарубежных поставок, запустить собственные совместные инновационные проекты по разработке и выпуску востребованной продукции», — приводит ТАСС заявление Мишустина на заседании Евразийского межправсовета.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия находится в нелёгкой ситуации, но это подталкивает страну к поиску новых путей взаимодействия с дружественными странами — нет худа без добра.