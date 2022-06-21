WP: в Персидском заливе три боевых катера Ирана опасно приблизились к судам США
Об этом сообщает The Washington Post.
Инцидент произошёл, когда американские USS Sirocco и USNS Choctaw County совершали переход в международных водах. Им навстречу выдвинулись иранские катера. Они не меняли курс, пока суда США не дали звуковой сигнал-предупреждение.
«Действия ВМС Ирана не соответствовали международным стандартам профессионального или безопасного морского поведения, увеличивая риск просчёта и столкновения», — заявил представитель Центрального командования США, полковник Джозеф Буччино
Ближневосточные катера также попытались приблизиться к американскому судну, но их остановили сигнальной ракетой.