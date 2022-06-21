Крупнейшая за последние 33 года забастовка железнодорожников ожидается в Великобритании

В период с 21 по 23 июня в Великобритании пройдёт забастовка работников железной дороги. Предполагается, что она станет крупнейшей с 1989 года.

«Столкнувшись с такой агрессивной программой сокращения рабочих мест, условий, заработной платы и пенсий, у RMT нет другого выбора, кроме как защищать наших членов», — сообщил железнодорожный, морской и транспортный профсоюз RMT на официальном сайте.

Ранее члены профсоюза проводили переговоры с работодателями, в рамках которых пытались воздействовать на политику компаний, планирующих сократить определённое количество рабочих, а также снизить уровень заработной платы в условиях роста инфляции, однако к положительному результату они не привели. После этого было принято решение начать забастовку.

РИА Новости предполагает, что перебои в работе железной дороги из-за забастовок продлятся шесть дней, что затронет миллионы человек. 22, 24 и 26 июня также возможны затруднения на транспорте из-за недостатка времени для восстановления железнодорожного сообщения после забастовки.