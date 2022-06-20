Власти Венгрии предложили помощь в доставке продовольствия с Украины 

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Венгрия в ходе встречи министров иностранных дел государств Евросоюза предложила вывозить продовольствие с Украины через свою территорию, так как страна не поставляет Киеву оружие и её граница безопасна.
Власти Венгрии предложили помощь в доставке продовольствия с Украины 
  • AP
  • © Darko Vojinovic

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Венгерско-украинская граница безопасна, потому что Венгрия не поставляет оружие Украине, этим пользуется и Красный Крест, например», — цитирует его РИА Новости. 

Также он заявил о наличии у Венгрии логистических возможностей для быстрого экспорта пшеницы и других продуктов с Украины в Африку или на Ближний Восток.

По его словам, некоторые государства предложили продолжить поставки оружия Украине с целью разрешения продовольственного кризиса, но это «вряд ли лучшее решение проблемы».

Ранее Совет ЕС на уровне глав МИД выразил опасения, что на фоне продовольственного кризиса может возникнуть социальная напряжённость и рост нелегальной миграции из наименее защищённых стран.

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