Власти Венгрии предложили помощь в доставке продовольствия с Украины
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Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Венгерско-украинская граница безопасна, потому что Венгрия не поставляет оружие Украине, этим пользуется и Красный Крест, например», — цитирует его РИА Новости.
Также он заявил о наличии у Венгрии логистических возможностей для быстрого экспорта пшеницы и других продуктов с Украины в Африку или на Ближний Восток.
По его словам, некоторые государства предложили продолжить поставки оружия Украине с целью разрешения продовольственного кризиса, но это «вряд ли лучшее решение проблемы».
Ранее Совет ЕС на уровне глав МИД выразил опасения, что на фоне продовольственного кризиса может возникнуть социальная напряжённость и рост нелегальной миграции из наименее защищённых стран.