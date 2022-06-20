В Израиле сообщили о работе с США над «ближневосточным альянсом противовоздушной обороны»

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Израиль и США планируют создать «ближневосточный альянс противовоздушной обороны», заявил израильский министр обороны Бени Ганц.
В Израиле сообщили о работе с США над «ближневосточным альянсом противовоздушной обороны»
  • Gettyimages.ru
  • © Amir Levy

Об этом он сказал во время выступления на заседании комиссии кнессета по иностранным делам и обороне.

«Под руководством США мы строим «ближневосточный альянс противовоздушной обороны», который уже предупредил иранские попытки угрожать Израилю и другим странам в регионе», — цитирует Ганца ТАСС.

По его словам, запланированный на 13—14 июля визит президента США Джо Байдена «поддержит этот процесс».

В апреле израильский премьер-министр Нафтали Беннет призвал президента не исключать иранский Корпус стражей Исламской революции из американского перечня террористических организаций.

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