Премьер Израиля попросил Байдена не исключать КСИР из американского списка террористов

Израильский премьер-министр Нафтали Беннет призвал президента США Джо Байдена не исключать иранский Корпус стражей Исламской революции из американского перечня террористических организаций.

«Я уверен, что президент Байден, который является настоящим другом Израиля и заботится о его безопасности, не позволит исключить КСИР из списка террористических организаций. Израиль разъяснил свою позицию по этому вопросу: КСИР — крупнейшая террористическая организация в мире», — сказал Беннет.

В марте портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что иранские официальные лица не согласились с условиями США для исключения Корпуса стражей Исламской революции из списка террористов.

По информации издания, условие заключалось в том, что Тегеран должен взять на себя обязательства по деэскалации в регионе.

Как утверждалось, Роберт Малли, специальный посланник администрации Джо Байдена по Ирану, вёл соответствующие переговоры по вопросу КСИР через заместителя генсека по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Энрике Мора.