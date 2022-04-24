Премьер Израиля попросил Байдена не исключать КСИР из американского списка террористов
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«Я уверен, что президент Байден, который является настоящим другом Израиля и заботится о его безопасности, не позволит исключить КСИР из списка террористических организаций. Израиль разъяснил свою позицию по этому вопросу: КСИР — крупнейшая террористическая организация в мире», — сказал Беннет.
В марте портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что иранские официальные лица не согласились с условиями США для исключения Корпуса стражей Исламской революции из списка террористов.
По информации издания, условие заключалось в том, что Тегеран должен взять на себя обязательства по деэскалации в регионе.
Как утверждалось, Роберт Малли, специальный посланник администрации Джо Байдена по Ирану, вёл соответствующие переговоры по вопросу КСИР через заместителя генсека по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Энрике Мора.