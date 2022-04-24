Премьер Израиля попросил Байдена не исключать КСИР из американского списка террористов

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Израильский премьер-министр Нафтали Беннет призвал президента США Джо Байдена не исключать иранский Корпус стражей Исламской революции из американского перечня террористических организаций.
Премьер Израиля попросил Байдена не исключать КСИР из американского списка террористов
  • Gettyimages.ru

«Я уверен, что президент Байден, который является настоящим другом Израиля и заботится о его безопасности, не позволит исключить КСИР из списка террористических организаций. Израиль разъяснил свою позицию по этому вопросу: КСИР — крупнейшая террористическая организация в мире», — сказал Беннет.

В марте портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что иранские официальные лица не согласились с условиями США для исключения Корпуса стражей Исламской революции из списка террористов.

По информации издания, условие заключалось в том, что Тегеран должен взять на себя обязательства по деэскалации в регионе.

Как утверждалось, Роберт Малли, специальный посланник администрации Джо Байдена по Ирану, вёл соответствующие переговоры по вопросу КСИР через заместителя генсека по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Энрике Мора.

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