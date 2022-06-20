Депутат Белик: продление санкций против Крыма и Севастополя не повлияет на жизнь регионов

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Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал решение Совета Евросоюза продлить на год, до 23 июня 2023 года, санкции против Крыма и Севастополя.
Депутат Белик: продление санкций против Крыма и Севастополя не повлияет на жизнь регионов
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«Севастополь и Крым уже восемь лет живут фактически под двойными санкциями — под теми, что действуют в отношении регионов, и антироссийскими, — поэтому их продление существенно не повлияет на жизнь регионов», — пояснил депутат.

Он подчеркнул, что нет ничего удивительного в том, что ЕС «не забыл заглянуть в свой календарь и продлить ограничения против Севастополя и Крыма».

Ранее Совет ЕС продлил до 23 июня 2023 года санкции против Крыма и Севастополя.

Действующие в настоящее время ограничительные меры были впервые введены в июне 2014 года.

Они, в частности, включают запрет на ввоз в ЕС продукции из Крыма или Севастополя. Также запрещены инвестиции и оказание туристических услуг.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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