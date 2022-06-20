Боррель: Дания присоединилась к оборонной политике Евросоюза

Короткая ссылка
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Дания присоединилась к оборонной политике Европейского союза.
Боррель: Дания присоединилась к оборонной политике Евросоюза
  • AP

«Министры сегодня отпразднуют присоединение Дании к европейской оборонной политике. Дания официально уведомила нас об этом», — приводит ТАСС его слова в ходе визита на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге.

В марте лидеры Евросоюза одобрили на саммите в Брюсселе первую оборонную стратегию сообщества — «Стратегический компас ЕС».

В Совете ЕС сообщали, что согласованная концепция обороны Евросоюза подразумевает создание сил быстрого реагирования численностью 5 тыс. человек.

При этом, по словам Борреля, оборонная стратегия ЕС не предусматривает создания общеевропейской армии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить