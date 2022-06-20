Боррель: Дания присоединилась к оборонной политике Евросоюза

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Дания присоединилась к оборонной политике Европейского союза.

«Министры сегодня отпразднуют присоединение Дании к европейской оборонной политике. Дания официально уведомила нас об этом», — приводит ТАСС его слова в ходе визита на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге.

В марте лидеры Евросоюза одобрили на саммите в Брюсселе первую оборонную стратегию сообщества — «Стратегический компас ЕС».

В Совете ЕС сообщали, что согласованная концепция обороны Евросоюза подразумевает создание сил быстрого реагирования численностью 5 тыс. человек.

При этом, по словам Борреля, оборонная стратегия ЕС не предусматривает создания общеевропейской армии.