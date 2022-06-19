Движение сопротивления в Афганистане заявило о готовности вести переговоры с талибами

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Движение сопротивления в Афганистане заявило о готовности вести переговоры с правительством талибов, чтобы найти выход из сложившейся в стране ситуации, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на документ Совета сопротивления, в котором перечислены предложения и условия диалога.
Движение сопротивления в Афганистане заявило о готовности вести переговоры с талибами
  • Gettyimages.ru

Всего документ, опубликованный в Twitter, состоит из шести частей и 61 статьи.

В частности, Совет движения сопротивления предлагает создать всеобъемлющее переходное правительство, которое приведёт к созданию в Афганистане децентрализованной парламентской исламской республики.

При этом если правительство «Талибана»* не создаст инклюзивное переходное правительство, вооружённое сопротивление продолжится, сообщает телеканал.

В декабре прошлого года посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Захир Агбар рассказал, что в Афганистане действует сопротивление против «Талибана», причём не только в Панджшере, но и в Кандагаре, и в районе Андараба провинции Баглан.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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