Движение сопротивления в Афганистане заявило о готовности вести переговоры с талибами
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Всего документ, опубликованный в Twitter, состоит из шести частей и 61 статьи.
В частности, Совет движения сопротивления предлагает создать всеобъемлющее переходное правительство, которое приведёт к созданию в Афганистане децентрализованной парламентской исламской республики.
При этом если правительство «Талибана»* не создаст инклюзивное переходное правительство, вооружённое сопротивление продолжится, сообщает телеканал.
В декабре прошлого года посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Захир Агбар рассказал, что в Афганистане действует сопротивление против «Талибана», причём не только в Панджшере, но и в Кандагаре, и в районе Андараба провинции Баглан.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.