The Telegraph: в Британии призвали увеличить количество противолодочных самолётов на границах

ВВС Великобритании выразили мнение, что стране необходимо увеличить количество противолодочных самолётов с целью противодействия «шпионским операциям России» на границах.

Об этом пишет газета The Telegraph.

По данным подполковника авиации Бена Ливси, которые приводит газета, Россия за последнее десятилетие «быстро расширила арсенал подводных лодок».

Подполковник авиации Джеймс Хендерсон сообщил, что Россия инвестировала большие средства в ВМФ и у неё есть новые подлодки.

«Это представляет угрозу для нас. Это пугает», — сказал Хендерсон.

Ливси высказал мнение, что стране необходимо купить у Соединённых Штатов три дополнительных самолёта, однако на фоне инфляции и роста цен на энергоносители он признал, что сделать это трудно.

Ранее новый начальник Генштаба Сухопутных войск Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил, что британская армия должна быть способна «сражаться вместе с союзниками и победить Россию в бою».

Как пишет газета The Independent, британский военачальник добавил, что его поколение должно подготовить армию «снова воевать в Европе».