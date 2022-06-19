Глава МИД Израиля Лапид обсудил с финским коллегой Хаависто членство в НАТО
- AP
«Провёл долгую и позитивную беседу с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто. Мы обсудили события на Украине и решение Финляндии вступить в НАТО», — приводит заявление израильского дипломата РИА Новости.
Он добавил, что Израиль также сделает всё возможное для остановки иранской ядерной программы и самозащиты.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет ранее сообщил о том, что Иран близок к разработке ядерного оружия.
Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по-прежнему ожидает, что Швеция и Финляндия для вступления в НАТО предпримут конкретные шаги и выполнят требования Анкары.