The Telegraph: премьер-министр Израиля заявил, что Иран близок к обладанию ядерным оружием

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сообщил о том, что Иран близок к разработке ядерного оружия.

«Иран обогащает уран с беспрецедентной скоростью и чрезвычайно близок к обладанию ядерным оружием», — сообщил Беннет в интервью The Telegraph.

По мнению политика, Иран без влияния со стороны Запада скоро получит первую ядерную бомбу, что создаст угрозу всему мировому сообществу.

«Мир должен занять жесткую позицию и сказать исламскому режиму в Иране: «Нет ядерного оружия — нет санкций», — цитирует главу кабмина Израиля издание.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран решительно и пропорционально ответит на резолюцию МАГАТЭ с критикой в адрес Ирана за недостаточное раскрытие информации по ядерной программе.