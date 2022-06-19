WSJ: Путин нанёс удар по самому уязвимому месту лидеров европейских стран

Короткая ссылка
Решение российского президента Владимира Путина ограничить поставки газа в страны Европы нанесло удар по самому уязвимому месту европейских лидеров перед выборами — их электоральному рейтингу. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
WSJ: Путин нанёс удар по самому уязвимому месту лидеров европейских стран
  • РИА Новости

«Решение российского президента Владимира Путина ограничить поставки природного газа в Европу на этой неделе угрожает нанести удар по самому уязвимому месту европейских лидеров — избирательной урне», — говорится в статье.

Авторы утверждают, что первым с проблемой столкнётся французский лидер Эммануэль Макрон.

Опросы общественного мнения показывают, что его кандидаты в ходе финального раунда парламентских выборов набирают примерно такое же количество голосов, как и соперники, «критикующие Макрона из-за инфляции».

Журналисты напомнили, что выборы в ближайшем будущем также пройдут в Германии и Италии.

13 июня завершился подсчёт голосов первого тура выборов в парламент Франции. Коалиция Макрона «Вместе!» обошла «Новый народный экологический и социальный союз» Жан-Люка Меланшона на 0,1%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить