WSJ: Путин нанёс удар по самому уязвимому месту лидеров европейских стран
- РИА Новости
«Решение российского президента Владимира Путина ограничить поставки природного газа в Европу на этой неделе угрожает нанести удар по самому уязвимому месту европейских лидеров — избирательной урне», — говорится в статье.
Авторы утверждают, что первым с проблемой столкнётся французский лидер Эммануэль Макрон.
Опросы общественного мнения показывают, что его кандидаты в ходе финального раунда парламентских выборов набирают примерно такое же количество голосов, как и соперники, «критикующие Макрона из-за инфляции».
Журналисты напомнили, что выборы в ближайшем будущем также пройдут в Германии и Италии.
13 июня завершился подсчёт голосов первого тура выборов в парламент Франции. Коалиция Макрона «Вместе!» обошла «Новый народный экологический и социальный союз» Жан-Люка Меланшона на 0,1%.