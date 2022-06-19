WSJ: Путин нанёс удар по самому уязвимому месту лидеров европейских стран

Решение российского президента Владимира Путина ограничить поставки газа в страны Европы нанесло удар по самому уязвимому месту европейских лидеров перед выборами — их электоральному рейтингу. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«Решение российского президента Владимира Путина ограничить поставки природного газа в Европу на этой неделе угрожает нанести удар по самому уязвимому месту европейских лидеров — избирательной урне», — говорится в статье.

Авторы утверждают, что первым с проблемой столкнётся французский лидер Эммануэль Макрон.

Опросы общественного мнения показывают, что его кандидаты в ходе финального раунда парламентских выборов набирают примерно такое же количество голосов, как и соперники, «критикующие Макрона из-за инфляции».

Журналисты напомнили, что выборы в ближайшем будущем также пройдут в Германии и Италии.

13 июня завершился подсчёт голосов первого тура выборов в парламент Франции. Коалиция Макрона «Вместе!» обошла «Новый народный экологический и социальный союз» Жан-Люка Меланшона на 0,1%.