Канцлер Германии Шольц поддержал курс Меркель в отношениях с Россией
- AP
«Политика мирного сосуществования никогда не может быть ошибочной. Я на стороне своей предшественницы и не вижу причин сомневаться в её решениях», — приводит Die Welt его слова.
Шольц заявил о поддержке решения Меркель, которая в 2008 году выступила против вступления Украины в НАТО.
По его словам, кандидат на вступление в Североатлантический альянс должен соответствовать критериям организации.
Ранее Меркель сообщила, что её отставка могла стать одной из причин эскалации конфликта на Украине.