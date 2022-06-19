Канцлер Германии Шольц поддержал курс Меркель в отношениях с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал курс бывшего лидера ФРГ Ангелы Меркель в отношениях с Россией.

«Политика мирного сосуществования никогда не может быть ошибочной. Я на стороне своей предшественницы и не вижу причин сомневаться в её решениях», — приводит Die Welt его слова.

Шольц заявил о поддержке решения Меркель, которая в 2008 году выступила против вступления Украины в НАТО.

По его словам, кандидат на вступление в Североатлантический альянс должен соответствовать критериям организации.

Ранее Меркель сообщила, что её отставка могла стать одной из причин эскалации конфликта на Украине.