Меркель заявила, что её отставка могла спровоцировать эскалацию на Украине

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Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью медиагруппе RND сообщила, что её отставка могла стать одной из причин эскалации конфликта на Украине.
Меркель заявила, что её отставка могла спровоцировать эскалацию на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Мой уход мог внести вклад в это, как, например, выборы во Франции, вывод войск из Афганистана или ступор в реализации Минского соглашения», — цитирует её РИА Новости.

В конце февраля Меркель осудила российскую военную спецоперацию по демилитаризации Украины.

По её словам, «для этого вопиющего нарушения международного права нет никакого оправдания».

В беседе с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем в апреле президент России Владимир Путин напомнил, что вся проблема вокруг Украины возникла после государственного переворота, который произошёл в Киеве в 2014 году.

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