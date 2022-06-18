В Турции ожидают от Швеции и Финляндии выполнения требований Анкары для вступления в НАТО

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по-прежнему ожидает, что Швеция и Финляндия для вступления в НАТО предпримут конкретные шаги и выполнят требования Анкары.

Об этом заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу Habertürk.

«НАТО — это организация безопасности. Это не (свободный. — RT) выбор, а необходимость для тех, кто станет новым членом, соблюдать принципы. Они должны предпринять конкретные шаги для решения наших проблем безопасности», — цитирует его ТАСС.

Турция рассматривает возможность продолжить диалог со Швецией и Финляндией по этому вопросу, отметил он.

Как ранее сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, полученные от Швеции и Финляндии документы «далеки от ожиданий» Анкары.