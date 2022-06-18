В Турции ожидают от Швеции и Финляндии выполнения требований Анкары для вступления в НАТО
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Об этом заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу Habertürk.
«НАТО — это организация безопасности. Это не (свободный. — RT) выбор, а необходимость для тех, кто станет новым членом, соблюдать принципы. Они должны предпринять конкретные шаги для решения наших проблем безопасности», — цитирует его ТАСС.
Турция рассматривает возможность продолжить диалог со Швецией и Финляндией по этому вопросу, отметил он.
Как ранее сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, полученные от Швеции и Финляндии документы «далеки от ожиданий» Анкары.