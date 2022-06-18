Читатели Le Figaro обратили внимание на позицию Путина о членстве Украины в ЕС

Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали заявление российского президента Владимира Путина о членстве Украины в ЕС, сделанное им на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«И без того экономически ослабленная Европа долгие годы будет нести бремя Украины. За всеми этими красивыми декларациями поддержки уже стоят и будут стоять миллионы, которые европейцы будут платить в виде налогов», — приводит РИА Новости комментарий пользователя с ником Insight2000.

«А Макрон думал, что этим громогласным заявлением запугивает Путина!» — отметил MICHEL BOUCHARDY.

«Присоединить Украину к Европе — значит ещё немного её разорить и сделать нежизнеспособной», — заявил Ludwig3.

Еврокомиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но с условием проведения ряда важных реформ. Этот вопрос будет рассматриваться в ходе саммита глав государств объединения, который состоится на следующей неделе.

Путин заявил, что Москва не против перспективы членства Украины в Евросоюзе, поскольку ЕС, в отличие от НАТО, не является военной организацией.

Вместе с тем он предположил, что Украина потребует от Европы очень больших дотаций, которые всё равно не пойдут на восстановление критически важных отраслей производства.