Сирены воздушной тревоги прозвучали на юге Израиля

Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля, в том числе в районе города Ашкелон, сообщает пресс-служба армии страны.

«Сирены прозвучали в окрестностях города Ашкелон», — цитирует РИА Новости сообщение. Также сирены сработали в районе, прилегающем к сектору Газа. 21 апреля палестинские радикалы из сектора Газа выпустили одну ракету по территории Израиля.