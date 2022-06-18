Сирены воздушной тревоги прозвучали на юге Израиля

Короткая ссылка
Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля, в том числе в районе города Ашкелон, сообщает пресс-служба армии страны.

«Сирены прозвучали в окрестностях города Ашкелон», — цитирует РИА Новости сообщение.

Также сирены сработали в районе, прилегающем к сектору Газа.

21 апреля палестинские радикалы из сектора Газа выпустили одну ракету по территории Израиля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить