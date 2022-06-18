Сирены воздушной тревоги прозвучали на юге Израиля
Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля, в том числе в районе города Ашкелон, сообщает пресс-служба армии страны.
«Сирены прозвучали в окрестностях города Ашкелон», — цитирует РИА Новости сообщение.
Также сирены сработали в районе, прилегающем к сектору Газа.
21 апреля палестинские радикалы из сектора Газа выпустили одну ракету по территории Израиля.
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