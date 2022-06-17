В США подали иск против Meta за тайный сбор медицинских данных пользователей

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Против корпорации Meta* подали коллективный иск, согласно которому принадлежащая ей соцсеть Facebook** осуществляла сбор медицинских данных пользователей, когда они посещали порталы поставщиков медуслуг.
В США подали иск против Meta за тайный сбор медицинских данных пользователей
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Как сообщает РИА Новости, в тексте документа, поданного в суд Сан-Франциско (штат Калифорния), отмечается, что инструмент Facebook Pixel якобы перенаправляет переписки пациентов и другую «защищенную информацию» без их ведома.

Истцы потребовали возместить убытки и выписать корпорации штрафы. 

В Meta никак публично не отреагировали на прецедент.

В апреле 2022 года Россия включила соучредителя и главу совета директоров Марка Цукерберга в санкционный список.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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