В США подали иск против Meta за тайный сбор медицинских данных пользователей
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Как сообщает РИА Новости, в тексте документа, поданного в суд Сан-Франциско (штат Калифорния), отмечается, что инструмент Facebook Pixel якобы перенаправляет переписки пациентов и другую «защищенную информацию» без их ведома.
Истцы потребовали возместить убытки и выписать корпорации штрафы.
В Meta никак публично не отреагировали на прецедент.
В апреле 2022 года Россия включила соучредителя и главу совета директоров Марка Цукерберга в санкционный список.
* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.