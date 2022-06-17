Меркель признала собственное бессилие в бытность канцлером ФРГ в последние годы

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью RND признала собственное бессилие к концу срока своего пребывания на посту главы правительства Германии.

Она также признала, что её влияние на президента России Владимира Путина сократилось незадолго до того, как она покинула должность.

«Было ясно, что я долго не пробуду у власти, и поэтому я просто вынуждена заявить, что различные попытки в прошлом году не возымели никакого действия», — цитирует Меркель ТАСС.

Вместе с этим политик отметила, что ей не удалось создать дополнительный европейско-российский формат обсуждения европейского порядка безопасности наряду с нормандским форматом.

Бывший канцлер ФРГ также сообщила, что её отставка могла стать одной из причин эскалации конфликта на Украине.