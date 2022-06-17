Меркель признала собственное бессилие в бытность канцлером ФРГ в последние годы

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Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью RND признала собственное бессилие к концу срока своего пребывания на посту главы правительства Германии.
Меркель признала собственное бессилие в бытность канцлером ФРГ в последние годы
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

Она также признала, что её влияние на президента России Владимира Путина сократилось незадолго до того, как она покинула должность.

«Было ясно, что я долго не пробуду у власти, и поэтому я просто вынуждена заявить, что различные попытки в прошлом году не возымели никакого действия», — цитирует Меркель ТАСС.

Вместе с этим политик отметила, что ей не удалось создать дополнительный европейско-российский формат обсуждения европейского порядка безопасности наряду с нормандским форматом.

Бывший канцлер ФРГ также сообщила, что её отставка могла стать одной из причин эскалации конфликта на Украине.

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