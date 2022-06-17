Меркель признала собственное бессилие в бытность канцлером ФРГ в последние годы
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Она также признала, что её влияние на президента России Владимира Путина сократилось незадолго до того, как она покинула должность.
«Было ясно, что я долго не пробуду у власти, и поэтому я просто вынуждена заявить, что различные попытки в прошлом году не возымели никакого действия», — цитирует Меркель ТАСС.
Вместе с этим политик отметила, что ей не удалось создать дополнительный европейско-российский формат обсуждения европейского порядка безопасности наряду с нормандским форматом.
Бывший канцлер ФРГ также сообщила, что её отставка могла стать одной из причин эскалации конфликта на Украине.