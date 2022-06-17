МИД России назвал информационным вбросом сообщения о задержании в Нидерландах «сотрудника ГРУ»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала информационным вбросом сообщения о задержании в Нидерландах «сотрудника ГРУ».

По её словам, в МИД обратили внимание на информацию в СМИ о задержании в Нидерландах гражданина Бразилии, которого нидерландские официальные лица назвали «сотрудником ГРУ».

СМИ сообщили, что указанный гражданин под видом стажёра пытался устроиться в канцелярию прокурора Международного уголовного суда.

В МИД России назвали показательным тот факт, что инцидент произошёл в начале апреля, а сообщить о нём нидерландские власти решили лишь спустя три месяца.

Отмечается, что Москве не направляли официального уведомления об этом инциденте.

«Очевидно, что данный информационный вброс нацелен на то, чтобы посмаковать очередной шпионский скандал с участием России, попугать общественность «коварными происками» русских», — заявили в МИД.

Также в министерстве считают целью вброса сформировать «нужный» политический фон для привлечения внимания к предпринимаемым Международным уголовным судом попыткам расследовать якобы совершённые российскими военнослужащими преступления на территории Украины.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел заявили, что в здание ведомства был вызван временный поверенный Нидерландов в России Мартейн Элгерсма. Ему был выражен протест из-за незаконной коммерческой деятельности на территории генконсульства.