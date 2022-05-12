МИД России выразил протест временному поверенному Нидерландов

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В российском Министерстве иностранных дел заявили, что в здание ведомства был вызван временный поверенный Нидерландов в России Мартейн Элгерсма. Ему был выражен протест из-за незаконной коммерческой деятельности на территории генконсульства.
МИД России выразил протест временному поверенному Нидерландов
  • РИА Новости

«Был выражен решительный протест в связи с осуществлением незаконной коммерческой деятельности на территории Генерального консульства Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге», — говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что ему было указано на недопустимость использования консульских помещений в целях, несовместимых с выполнением консульских функций.

Ранее МИД России выразил польской стороне решительный протест из-за нападения на российского посла в Варшаве.

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