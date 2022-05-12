МИД России выразил протест временному поверенному Нидерландов

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что в здание ведомства был вызван временный поверенный Нидерландов в России Мартейн Элгерсма. Ему был выражен протест из-за незаконной коммерческой деятельности на территории генконсульства.

РИА Новости

«Был выражен решительный протест в связи с осуществлением незаконной коммерческой деятельности на территории Генерального консульства Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге», — говорится в заявлении МИД. Отмечается, что ему было указано на недопустимость использования консульских помещений в целях, несовместимых с выполнением консульских функций. Ранее МИД России выразил польской стороне решительный протест из-за нападения на российского посла в Варшаве.