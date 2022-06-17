Токаев заявил о приходе регионализации на смену глобализации
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«Глобальные потрясения, связанные с пандемией и нарастанием геополитической напряжённости, привели к новой реальности. На смену глобализации пришла эпоха регионализации со всеми её достоинствами и врождёнными недостатками», — констатировал Токаев.
Ранее эксперт У Синьбо в статье для китайской газеты «Хуаньцю шибао» выразил мнение, что система международных отношений существенно изменится в результате украинского кризиса.
Он подчеркнул, что государства постепенно начнут разделяться на торговые, технологические и валютные блоки.
До этого спецпредставитель президента по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков допустил, что мир ждёт конец глобализации и переход к «островизации».