Токаев заявил о приходе регионализации на смену глобализации

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На смену глобализации пришла эпоха регионализации, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на ПМЭФ.
Токаев заявил о приходе регионализации на смену глобализации
  • AP
  • © Kazakhstan's Presidential Press Service

«Глобальные потрясения, связанные с пандемией и нарастанием геополитической напряжённости, привели к новой реальности. На смену глобализации пришла эпоха регионализации со всеми её достоинствами и врождёнными недостатками», — констатировал Токаев.

Ранее эксперт У Синьбо в статье для китайской газеты «Хуаньцю шибао» выразил мнение, что система международных отношений существенно изменится в результате украинского кризиса.

Он подчеркнул, что государства постепенно начнут разделяться на торговые, технологические и валютные блоки.

До этого спецпредставитель президента по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков допустил, что мир ждёт конец глобализации и переход к «островизации». 

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