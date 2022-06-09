Спецпредставитель президента Песков заявил о переходе всего мира к «островизации»

Спецпредставитель президента по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков выразил мнение, что мир ждёт конец глобализации и переход к «островизации». По его мнению, России в данных условиях необходимо достичь технологического суверенитета.

«Перезагрузка глобальных технологических рынков, национализация техстандартов, релокализация производства критических товаров», — написал он в своей колонке для РБК.

По мнению Пескова, в данных обстоятельствах все крупные экономические блоки заявят о своём желании производить еду и лекарства на своей территории.

«Это то, что происходит прямо сейчас», — отметил он.

Специалист заключил, что достижение технологического суверенитета Россией может помочь в обеспечении безопасности, получении энергии, продовольственной независимости и доступе к средствам производства.

Ранее стало известно, что правительство России выделит более 900 млн рублей на внедрение современных технологий в сельское хозяйство.