Финляндия запретила физлицам ввозить топливо из России

В Финляндии запретили ввоз физическими лицами нефтепродуктов в канистрах и прочих ёмкостях с территории России, заявила представитель финской таможни Туула Ляхдеринне.

Она напомнила, что в соответствии с санкциями Евросоюза от 4 июня 2022 года прямая или косвенная покупка, импорт или передача топлива из России или в Россию запрещены.

«На данный момент топливо из России можно ввозить только в обычном топливном баке автомобиля», — пояснила Ляхдеринне РИА Новости.

Собеседница издания напомнила, что рестрикции распространяются в том числе и на физлиц, въезжающих в Финляндию из России на автомобиле.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский сообщил, что власти Евросоюза начали работу над седьмым пакетом антироссийских санкций.

Шестой пакет санкций ЕС против России был окончательно утверждён 3 июня.