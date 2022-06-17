В Сербии сообщили о первом зарегистрированном случае оспы обезьян
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«Зарегистрирован первый импортированный подтверждённый случай заболевания оспой обезьян. Пациент диагностирован и принят на терапию», — приводит сообщение института РИА Новости.
Лабораторную диагностику проводили специалисты Института вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак». Кроме того, было выполнено эпидемиологическое исследование для контроля за распространением инфекции.
Ранее Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава Грузии сообщил о первом случае заболевания оспой обезьян.
У пациента была лёгкая форма заболевания, после курса лечения он покинул медицинское учреждение.