В Сербии сообщили о первом зарегистрированном случае оспы обезьян

Институт общественного здоровья «Доктор Милан Йованович Батут» в Сербии сообщил о первом зарегистрированном случае заболевания человека оспой обезьян в этой стране.

«Зарегистрирован первый импортированный подтверждённый случай заболевания оспой обезьян. Пациент диагностирован и принят на терапию», — приводит сообщение института РИА Новости.

Лабораторную диагностику проводили специалисты Института вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак». Кроме того, было выполнено эпидемиологическое исследование для контроля за распространением инфекции.

Ранее Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава Грузии сообщил о первом случае заболевания оспой обезьян.

У пациента была лёгкая форма заболевания, после курса лечения он покинул медицинское учреждение.