Додик заявил о намерении обсудить с Путиным реализацию договорённостей под гнётом Запада

Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик сообщил, что планирует на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсудить реализацию существующих договорённостей в условиях давления Запада.

«Очень много тем, о которых мы можем поговорить с президентом Путиным, которые касаются инфраструктуры, строительства газопровода, мощностей и всех... вопросов двустороннего сотрудничества», — сказал он РИА Новости.

Додик подчеркнул, что речь идёт о договорённостях, которые уже были достигнуты ранее, и об их развитии.

Политик подчеркнул, что отношение Запада осложняет развитие сотрудничества.

«Мы должны совместно найти способы продолжения реализации всех договорённостей, которые уже были достигнуты», — добавил он.

Ранее США ввели рестрикции в отношении Додика за якобы дестабилизацию и коррупционную деятельность.