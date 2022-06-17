Додик заявил о намерении обсудить с Путиным реализацию договорённостей под гнётом Запада
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«Очень много тем, о которых мы можем поговорить с президентом Путиным, которые касаются инфраструктуры, строительства газопровода, мощностей и всех... вопросов двустороннего сотрудничества», — сказал он РИА Новости.
Додик подчеркнул, что речь идёт о договорённостях, которые уже были достигнуты ранее, и об их развитии.
Политик подчеркнул, что отношение Запада осложняет развитие сотрудничества.
«Мы должны совместно найти способы продолжения реализации всех договорённостей, которые уже были достигнуты», — добавил он.
Ранее США ввели рестрикции в отношении Додика за якобы дестабилизацию и коррупционную деятельность.