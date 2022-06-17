Глава НОВАТЭКа допустил, что Европу ждёт новый энергетический кризис и закрытие заводов

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Глава компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон допустил, что Европе грозит новый энергетический кризис и закрытие заводов в связи с действиями европейских стран на энергетическом рынке.
Глава НОВАТЭКа допустил, что Европу ждёт новый энергетический кризис и закрытие заводов
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«То, что сейчас видно, по замещению такого громадного количества (энергоресурсов. — RT) — там вообще грозит энергетический кризис. И это надо говорить вслух. Почему-то об этом никто не говорит, это страшно, заводы закрываются», — передаёт ТАСС его слова на полях ПМЭФ. 

Ранее издание The Telegraph сообщило, что один из крупнейших в Великобритании заводов по производству азотных удобрений Ince, который расположен в пригороде английского Честера, закрылся в связи с высокими ценами на энергоносители

Отмечается, что закрытие предприятия с большой долей вероятности может привести к нарушению цепочек поставок продовольствия в Великобритании.

Кандидат экономических наук Евгений Иванов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о последствиях санкций для Великобритании.

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