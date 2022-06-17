Новак обсудил с делегацией Вьетнама перспективы сотрудничества в нефтегазовой отрасли

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Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что на полях ПМЭФ обсудил с делегацией Вьетнама новые проекты добычи газа в этой стране.
Новак обсудил с делегацией Вьетнама перспективы сотрудничества в нефтегазовой отрасли
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Также поговорили о поставке нефти и нефтепродуктов во Вьетнам. Поэтому всё хорошо, позитивно, будем работать совместно», — цитирует его РИА Новости

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Радио 1» допустил, что экспорт российской нефти будет увеличиваться, поскольку спрос на сырьё имеется как в Азии, так и в Европе.

В статье Nihon Keizai выразили мнение, что благодаря росту закупок российских энергоресурсов Китаем и Индией эффективность западных санкций в отношении России уменьшается.

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