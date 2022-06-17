Новак обсудил с делегацией Вьетнама перспективы сотрудничества в нефтегазовой отрасли
- РИА Новости
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«Также поговорили о поставке нефти и нефтепродуктов во Вьетнам. Поэтому всё хорошо, позитивно, будем работать совместно», — цитирует его РИА Новости.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Радио 1» допустил, что экспорт российской нефти будет увеличиваться, поскольку спрос на сырьё имеется как в Азии, так и в Европе.
В статье Nihon Keizai выразили мнение, что благодаря росту закупок российских энергоресурсов Китаем и Индией эффективность западных санкций в отношении России уменьшается.