Новак обсудил с делегацией Вьетнама перспективы сотрудничества в нефтегазовой отрасли

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что на полях ПМЭФ обсудил с делегацией Вьетнама новые проекты добычи газа в этой стране.

«Также поговорили о поставке нефти и нефтепродуктов во Вьетнам. Поэтому всё хорошо, позитивно, будем работать совместно», — цитирует его РИА Новости.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Радио 1» допустил, что экспорт российской нефти будет увеличиваться, поскольку спрос на сырьё имеется как в Азии, так и в Европе.

В статье Nihon Keizai выразили мнение, что благодаря росту закупок российских энергоресурсов Китаем и Индией эффективность западных санкций в отношении России уменьшается.