Норвегия ввела новые антироссийские санкции

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Норвегия поддержала шестой пакет санкций Европейского союза и ввела новые рестрикции против России. Об этом сообщил МИД королевства.
Норвегия ввела новые антироссийские санкции
  • AFP
  • © John MACDOUGALL

«Теперь мы запрещаем импорт нефти из России в Норвегию по морским маршрутам», — приводится заявление главы МИД королевства Анникен Хюитфельдт.

Отмечается, что запрет вступает в силу немедленно, однако для поставок сырой нефти предусмотрен переходный период до 5 декабря 2022 года, а для нефтепродуктов — до 5 февраля 2023 года.

Кроме того, Норвегия ввела санкции против 65 граждан России и 18 российских организаций.

«Несмотря на то что торговый оборот между Россией и Норвегией незначителен, от антироссийских санкций ощутимо пострадают некоторые норвежские предприятия и их сотрудники», — добавили в ведомстве.

В конце мая стало известно, что страны Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти, а через несколько дней ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против Москвы.

Он предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также частичный и постепенный отказ от импорта нефти из России.

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