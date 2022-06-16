Профессор Ли Хайдун: действия элит США являются трагедией для народа

Профессор из Китая Ли Хайдун проанализировал поведение США на мировой арене и пришёл к выводу, что трагедией для американского народа являются действия элит.

Такой точкой зрения он поделился в статье People's Daily.

Власти Вашингтона, по мнению Хайдуна, действуют без оглядки на требования народа и веяния времени. Учёный считает, что Америка перестаёт быть «маяком демократии» в мире.

«В настоящее время феномен политического экстремизма, социального насилия, экономической поляризации и этнического раскола, который интенсивно вспыхивает в Соединённых Штатах, является симптомом того, что сами США находятся накануне ещё одного крупного кризиса. В последние годы были многочисленные предупреждения от американских чиновников или учёных о том, что Штаты сейчас находятся на грани ещё одной гражданской войны», —пишет профессор.

Ранее экс-госсекретарь Америки Генри Киссинджер заявил, что на сегодняшний день США более разобщены, чем в годы войны во Вьетнаме.