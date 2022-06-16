Блинкен заявил, что США предоставят вакцину от коронавируса для детей нуждающимся странам

Короткая ссылка
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна поставит нуждающимся государствам вакцину от коронавируса Pfizer для детей в возрасте от пяти до 12 лет в рамках международного механизма COVAX. Поставки организуют на безвозмездной основе.

«США в партнёрстве с COVAX начнут бесплатно предоставлять вакцину Pfizer для детей в возрасте от пяти до 12 лет. Первая отгрузка из 300 тыс. доз отправляется сегодня в Монголию, 2,2 млн доз будет направлено в Непал», — цитирует политика РИА Новости.

Госсекретарь уточнил, что запас вакцины есть и его хватит для желающих стран, которые могут обратиться к Америке за помощью в борьбе с пандемией.

Блинкен также призвал страны стимулировать граждан вакцинироваться от коронавируса, развивать сферу медицины и повышать уровень доверия людей к вакцине для реализации глобальной защищённости от COVID-19.

10 июня сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 в России снизился до 27,9%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить