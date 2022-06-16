Блинкен заявил, что США предоставят вакцину от коронавируса для детей нуждающимся странам

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна поставит нуждающимся государствам вакцину от коронавируса Pfizer для детей в возрасте от пяти до 12 лет в рамках международного механизма COVAX. Поставки организуют на безвозмездной основе.

«США в партнёрстве с COVAX начнут бесплатно предоставлять вакцину Pfizer для детей в возрасте от пяти до 12 лет. Первая отгрузка из 300 тыс. доз отправляется сегодня в Монголию, 2,2 млн доз будет направлено в Непал», — цитирует политика РИА Новости.

Госсекретарь уточнил, что запас вакцины есть и его хватит для желающих стран, которые могут обратиться к Америке за помощью в борьбе с пандемией.

Блинкен также призвал страны стимулировать граждан вакцинироваться от коронавируса, развивать сферу медицины и повышать уровень доверия людей к вакцине для реализации глобальной защищённости от COVID-19.

10 июня сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 в России снизился до 27,9%.