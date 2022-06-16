Пресс-секретарь президента России Песков прокомментировал итоги саммита в Женеве
Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
«Сейчас говорить об этих итогах — дело неблагодарное, потому что отношения сейчас фактически находятся на нулевой точке. Российско-американский диалог как таковой отсутствует», — высказался пресс-секретарь.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов во время приёма в российском представительстве в Вашингтоне по случаю Дня России заявил, что двухсторонние отношения страны и США зашли в тупик.