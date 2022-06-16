Пресс-секретарь президента России Песков прокомментировал итоги саммита в Женеве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги саммита с США в Женеве, заявив, что отношения между странами находятся в нулевой точке.

Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

«Сейчас говорить об этих итогах — дело неблагодарное, потому что отношения сейчас фактически находятся на нулевой точке. Российско-американский диалог как таковой отсутствует», — высказался пресс-секретарь.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов во время приёма в российском представительстве в Вашингтоне по случаю Дня России заявил, что двухсторонние отношения страны и США зашли в тупик.