Путин и президент ЮАР обсудили продовольственную безопасность
- РИА Новости
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Об этом говорится в сообщении Кремля.
Разговор прошёл по инициативе южноафриканской стороны.
Путин и Рамафоса выразили удовлетворение достигнутым уровнем стратегического партнёрства двух стран.
Также они подчеркнули обоюдный настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной областях.
«Подробно рассмотрены вопросы продовольственной безопасности, в том числе поставок российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на Африканский континент, в частности в ЮАР», — заявили в Кремле.
Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Запад скорее стремится сохранить свои сферы влияния в Африке, чем решать проблемы региона.