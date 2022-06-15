Путин и президент ЮАР обсудили продовольственную безопасность

Российский президент Владимир Путин и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса обсудили продовольственную безопасность.

Об этом говорится в сообщении Кремля.

Разговор прошёл по инициативе южноафриканской стороны.

Путин и Рамафоса выразили удовлетворение достигнутым уровнем стратегического партнёрства двух стран.

Также они подчеркнули обоюдный настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной областях.

«Подробно рассмотрены вопросы продовольственной безопасности, в том числе поставок российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на Африканский континент, в частности в ЮАР», — заявили в Кремле.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Запад скорее стремится сохранить свои сферы влияния в Африке, чем решать проблемы региона.