Военный эксперт объяснил слова Столтенберга о присутствии НАТО в Восточной Европе

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Анастасия Белоусова
Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко в беседе с RT прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о планах альянса расширить присутствие в странах Восточной Европы с батальонов до бригад.
Военный эксперт объяснил слова Столтенберга о присутствии НАТО в Восточной Европе
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Увеличение с батальонного уровня до бригадного, значит, минимум в пять раз», — объяснил Тимошенко.

По его мнению, для расширения нужно найти людей, например, «во Франции, Германии и так далее и перебросить их, допустим, в Польшу».

«А жить они где будут? В палатках не станут, подавай капитальные домики, тыловое обеспечение. Всё это на новом месте? Даже если взять старый городок, всё равно его надо обслуживать. Это решение должно выноситься на саммите НАТО, за этим же деньги потянутся», — заключил эксперт.

Ранее Столтенберг заявил, что присутствие НАТО в Восточной Европе расширят с батальонов до бригад.

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