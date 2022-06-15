Лавров 23—24 июня посетит Азербайджан с рабочим визитом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23—24 июня в ходе рабочего визита в Азербайджан проведёт переговоры с главой МИД республики Джейхуном Байрамовым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«С 23 по 24 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Азербайджан с рабочим визитом. Запланированы переговоры с министром иностранных дел этой страны, ожидается встреча с президентом», — сообщила она.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Алиевым, во время которого обсудил ход реализации трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху.