Лавров 23—24 июня посетит Азербайджан с рабочим визитом
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Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
«С 23 по 24 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Азербайджан с рабочим визитом. Запланированы переговоры с министром иностранных дел этой страны, ожидается встреча с президентом», — сообщила она.
Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Алиевым, во время которого обсудил ход реализации трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху.