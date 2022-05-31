Путин обсудил с Алиевым реализацию трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым обсудил ход реализации трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху.

«Рассмотрен ход реализации договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года с акцентом на решение конкретных вопросов, связанных с налаживанием в регионе мирной жизни и укреплением стабильности, разблокированием экономических связей и транспортных коммуникаций», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Алиев информировал Путина о прошедшей 22 мая в Брюсселе встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Стороны подтвердили настрой на дальнейшее углубление российско-азербайджанского стратегического партнёрства.

Ранее Путин в ходе телефонного разговора обсудил с Алиевым работу по делимитации азербайджанско-армянской границы.