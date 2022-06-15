В МИД России осудили осквернение православной часовни в Иерусалиме

МИД России осудил осквернение православной часовни в Иерусалиме и призвал власти Израиля расследовать данный инцидент. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

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