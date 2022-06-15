В МИД России осудили осквернение православной часовни в Иерусалиме

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МИД России осудил осквернение православной часовни в Иерусалиме и призвал власти Израиля расследовать данный инцидент. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой.
В МИД России осудили осквернение православной часовни в Иерусалиме
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В МИД России напомнили, что 6 июня израильтяне осквернили принадлежащую Иерусалимской православной церкви часовню.

«Видим в этом провокационном поступке открытый вызов, вопиющее свидетельство готовности радикальных религиозных сил начать притеснение православных на Святой земле», — заявила Захарова.

Россия призывает власти Израиля принять меры по недопущению подобных действий и провести объективное расследование инцидента, отметила она.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что процесс передачи России Александровского подворья в Иерусалиме скоро завершится.

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