Лавров: процесс передачи России Александровского подворья скоро завершится

Процесс передачи России Александровского подворья в Иерусалиме завершится скоро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Прогресс есть, он налицо. Израильские власти проявляют понимание в необходимости восстановить эту справедливость», — заявил Лавров.

Он выразил надежду на завершение процесса «в обозримом будущем».

Ранее министр экологии Израиля Зеев Элькин рассказал о ходе юридической процедуры выяснения собственности на Александровское подворье.

Александровское подворье расположено в Старом городе Иерусалима вблизи храма Гроба Господня. Архитектурный комплекс был приобретён Россией полтора века назад. Комплекс включает в себя святыню Порог Судных Врат, домовую церковь Александра Невского и другие достопримечательности.