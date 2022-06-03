Лавров: процесс передачи России Александровского подворья скоро завершится

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Процесс передачи России Александровского подворья в Иерусалиме завершится скоро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров: процесс передачи России Александровского подворья скоро завершится
  • РИА Новости

«Прогресс есть, он налицо. Израильские власти проявляют понимание в необходимости восстановить эту справедливость», — заявил Лавров.

Он выразил надежду на завершение процесса «в обозримом будущем».

Ранее министр экологии Израиля Зеев Элькин рассказал о ходе юридической процедуры выяснения собственности на Александровское подворье.

Александровское подворье расположено в Старом городе Иерусалима вблизи храма Гроба Господня. Архитектурный комплекс был приобретён Россией полтора века назад. Комплекс включает в себя святыню Порог Судных Врат, домовую церковь Александра Невского и другие достопримечательности.

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