Лавров: процесс передачи России Александровского подворья скоро завершится
- РИА Новости
«Прогресс есть, он налицо. Израильские власти проявляют понимание в необходимости восстановить эту справедливость», — заявил Лавров.
Он выразил надежду на завершение процесса «в обозримом будущем».
Ранее министр экологии Израиля Зеев Элькин рассказал о ходе юридической процедуры выяснения собственности на Александровское подворье.
Александровское подворье расположено в Старом городе Иерусалима вблизи храма Гроба Господня. Архитектурный комплекс был приобретён Россией полтора века назад. Комплекс включает в себя святыню Порог Судных Врат, домовую церковь Александра Невского и другие достопримечательности.