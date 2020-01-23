В Израиле назвали возможные сроки передачи Александровского подворья России

Министр экологии Израиля Зеев Элькин в интервью РИА Новости заявил, что Александровское подворье в Иерусалиме могут передать России в течение 60 дней.

Отмечается, что этот вопрос был обсуждён во время встречи сопредседателей межправительственной комиссии 22 января.

«Мы пошли навстречу российской просьбе начать процедуру, связанную с выяснением собственности на Александровское подворье в Старом городе (Иерусалима)», — сказал Элькин.

Он сообщил, что Россия подала документы, которые доказывают, что Александровское подворье должно быть «частью собственности Российской православной церкви через Императорское Православное Палестинское Общество».

По словам министра, началась юридическая процедура, которая позволит выяснить права собственности.

«Опубликованы российские претензии, и сейчас в течение 60 дней, если никто не будет противоречить этому, не подаст своих доказательств, то это подворье будет записано на имя российской церкви (РПЦ). Если будут альтернативные просьбы и апелляции, то это уйдёт в суд для принятия решения на основании документации, которая есть», — заявил Элькин.

Александровское подворье расположено в Старом городе Иерусалима вблизи Храма Гроба Господня. Архитектурный комплекс был приобретён Россией полтора века назад. Комплекс включает в себя святыню Порог Судных Врат, домовую церковь Александра Невского и другие достопримечательности.