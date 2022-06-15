РБК: глава «Ростеха» Чемезов исключил возможность полного импортозамещения в России

Руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил о бессмысленности полного импортозамещения в России на фоне санкций. По его мнению, страна должна оставаться частью глобального мира, где развитие невозможно без международных партнерств.

Об этом он сообщил в интервью РБК.

«Предательство Запада не повод закрывать окна и двери. Нам не по пути с проводниками санкций, но у нас есть партнеры в других регионах мира, которые сегодня ведут себя последовательно и принципиально», — цитирует Чемезова агентство.

Глава «Ростеха» считает, что полное импортозамещение приведёт к технологической изоляции, а это — путь вникуда.

Некоторые зарубежные компании отказались от поставок в Россию на фоне текущей ситуации на Украине.

«Да, в моменте мы утратили доступ к отдельным товарам, технологиям, комплектующим. Но это не является сигналом для тотального импортозамещения», — прокомментировал происходящее в сфере импорта Чемезов.

9 июня президент Александр Лукашенко заявил о том, что Россия предоставит Белоруссии $1,5 млрд на участие Минска в программах импортозамещения.