РБК: глава «Ростеха» Чемезов исключил возможность полного импортозамещения в России

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Руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил о бессмысленности полного импортозамещения в России на фоне санкций. По его мнению, страна должна оставаться частью глобального мира, где развитие невозможно без международных партнерств.

Об этом он сообщил в интервью РБК.

«Предательство Запада не повод закрывать окна и двери. Нам не по пути с проводниками санкций, но у нас есть партнеры в других регионах мира, которые сегодня ведут себя последовательно и принципиально», — цитирует Чемезова агентство. 

Глава «Ростеха» считает, что полное импортозамещение приведёт к технологической изоляции, а это — путь вникуда. 

Некоторые зарубежные компании отказались от поставок в Россию на фоне текущей ситуации на Украине. 

«Да, в моменте мы утратили доступ к отдельным товарам, технологиям, комплектующим. Но это не является сигналом для тотального импортозамещения», — прокомментировал происходящее в сфере импорта Чемезов.

9 июня президент Александр Лукашенко заявил о том, что Россия предоставит Белоруссии $1,5 млрд на участие Минска в программах импортозамещения.

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