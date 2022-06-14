США и союзники договорились о партнёрстве в сфере добычи полезных ископаемых

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США, Канада, Австралия, Япония и ряд других стран договорились о партнёрстве в вопросе добычи полезных ископаемых.
США и союзники договорились о партнёрстве в сфере добычи полезных ископаемых
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«Цель партнёрства — обеспечение того, чтобы важнейшие ископаемые производились, обрабатывались и перерабатывались так, чтобы страны могли в полной мере получать экономическую выгоду от своей геологической деятельности», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Согласно плану, партнёрство должно помочь стимулировать государственные и частные инвестиции.

Ранее советник Госдепа США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Европа столкнётся с трудностями в своём стремлении снизить зависимость от импорта российских энергоресурсов.

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