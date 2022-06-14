В ООН призвали стороны конфликта на Украине соблюдать гуманитарные обязательства
- Gettyimages.ru
«Мы с нашими партнёрами по гуманитарной работе продолжаем поддерживать контакты на высоком уровне со сторонами конфликта и призываем их соблюдать гуманитарные обязательства, действовать в соответствии с международным гуманитарным правом», — приводит ТАСС слова Дюжаррика на брифинге.
Он также призвал стороны защищать гражданских лиц и инфраструктуру.
Ранее стало известно, что ООН оценивает ситуацию в Донецке как чрезвычайно напряжённую.