В ООН призвали стороны конфликта на Украине соблюдать гуманитарные обязательства

ООН призывает стороны конфликта на Украине соблюдать международное гуманитарное право, заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы с нашими партнёрами по гуманитарной работе продолжаем поддерживать контакты на высоком уровне со сторонами конфликта и призываем их соблюдать гуманитарные обязательства, действовать в соответствии с международным гуманитарным правом», — приводит ТАСС слова Дюжаррика на брифинге.

Он также призвал стороны защищать гражданских лиц и инфраструктуру.

Ранее стало известно, что ООН оценивает ситуацию в Донецке как чрезвычайно напряжённую.