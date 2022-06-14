Член ОП Данюк заявил, что в США пытаются обуздать резкий рост инфляции
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«Демократы сейчас пытаются обуздать резкий рост инфляции, учитывая, что в ноябре пройдут выборы в конгресс и сейчас ценовая политика, рост цен на бензин и инфляция являются головной болью для администрации Байдена», — заявил эксперт.
По его мнению, чтобы не допустить «большего неконтролируемого роста цен, они стремительно опустошают стратегические запасы нефти».
«Байден будет всячески пытаться переложить ответственность за энергетический кризис в США на Путина, потому что раньше был «путинский рост цен», а сейчас будет «путинский нефтяной кризис», — подчеркнул собеседник RT.
Он добавил, что американскую аудиторию этим не обмануть и все «неловкие попытки спихнуть вину на Путина потерпят крах, и демократы проиграют».
Ранее стало известно, что в конгрессе США обеспокоены опустошением нефтяных резервов страны.