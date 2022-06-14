Член ОП Данюк заявил, что в США пытаются обуздать резкий рост инфляции

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT заявление членов американского конгресса Кэти Макморрис-Роджерс и Фреда Аптон о «стремительном опустошении» запасов топлива действующей администрацией.

«Демократы сейчас пытаются обуздать резкий рост инфляции, учитывая, что в ноябре пройдут выборы в конгресс и сейчас ценовая политика, рост цен на бензин и инфляция являются головной болью для администрации Байдена», — заявил эксперт.

По его мнению, чтобы не допустить «большего неконтролируемого роста цен, они стремительно опустошают стратегические запасы нефти».

«Байден будет всячески пытаться переложить ответственность за энергетический кризис в США на Путина, потому что раньше был «путинский рост цен», а сейчас будет «путинский нефтяной кризис», — подчеркнул собеседник RT.

Он добавил, что американскую аудиторию этим не обмануть и все «неловкие попытки спихнуть вину на Путина потерпят крах, и демократы проиграют».

Ранее стало известно, что в конгрессе США обеспокоены опустошением нефтяных резервов страны.