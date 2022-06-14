Глава ВТБ Костин заявил о конце глобализации в прежнем виде

Глава ВТБ Андрей Костин прокомментировал перемены во всех ключевых сферах жизни. Он выразил уверенность, что глобализация в прежнем виде закончилась.

«Санкции — надолго. Глобализация в прежнем виде закончилась. Мир, вероятно, будет снова жёстко поделён на «своих» и «чужих». Это холодная война 2.0», — написал он в своей колонке для РБК.

Костин отметил, что изменения во всех ключевых сферах жизни России стали неизбежны в связи с последними событиями в мире.

«Что будет дальше, решать нам. В бизнесе, как и в спорте, действует проверенный принцип: чтобы выигрывать, прежде всего нужно играть. На этот раз — по своим правилам», — заключил Костин.

Ранее эксперт У Синьбо в статье для китайской газеты «Хуаньцю шибао» выразил мнение, что система международных отношений существенно изменится в результате украинского кризиса.

Он подчеркнул, что государства постепенно начнут разделяться на торговые, технологические и валютные блоки.

До этого спецпредставитель президента по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков допустил, что мир ждёт конец глобализации и переход к «островизации».