Испания направила Латвии батарею ракет ПВО

Правительство Испании направило Латвии батарею ракет противовоздушной обороны.

Об этом говорится в пресс-релизе кабмина королевства.

«Наша страна только что усилила ещё 100 военнослужащими контингент из более чем 500 испанских солдат, действующих в Латвии в рамках «Расширенного передового присутствия» Североатлантического альянса. Кроме того, Испания направила в страну батарею ракет противовоздушной обороны для усиления работ по сдерживанию и предотвращению», — отмечается в заявлении.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон призвал главу Минобороны страны пересмотреть закон о военном программировании и отметил, что Франция «вступила в военную экономику».